الشراء يطغى على الأسهم في أسبوع سلبي لـ «العقار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

غلب الطابع الشرائي على أداء الأسهم المحلية في تعاملات الأسبوع المنصرم، سواء أكان شراءً أجنبياً أم مؤسساتياً، رغم الضغوط على العقار بشكل رئيسي، في وقت استهدف المستثمرون أسهم الشركات التي لديها نتائج مالية جيدة.

وضخ الأجانب (غير العرب) في السوقين 227.76 مليون درهم كمحصلة شراء أسبوعية، (115.6 مليون درهم في أبوظبي، و 112 مليون درهم في دبي)، بينما اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء كذلك، بصافي استثمار بلغ 122 مليون درهم محصلة شراء.

واستفاد مؤشر سوق أبوظبي من الأداء الجيد للقطاع المصرفي، وارتفع خلال أسبوع 0.46% عند مستوى 5131.36 نقطة، بينما تلقى سوق دبي ضغوطاً من «العقار»، و«الإمارات دبي الوطني» ليتراجع مؤشره 1.75% عند 2698.78 نقطة.

وبلغت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.73 مليار درهم، منها 994.15 مليون درهم في دبي، و735.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 850 مليون سهم، توزعت بواقع 615.3 مليون سهم في دبي، و234.4 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 18 ألف صفقة.