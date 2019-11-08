معرض دبي الدولي للسيارات 2019 يجمع أحدث الإصدارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يعود معرض دبي الدولي للسيارات، الذي يضم مجموعة من أغلى السيارات، هذا العام، بمجموعة من أنشطة المتعة والمرح التي تناسب أفراد الأسرة والأطفال. وتُقام الدورة ال 15 للمعرض في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر بمركز دبي التجاري العالمي، حيث ستستقطب الزائرين وعشّاق السيارات من أعمار مختلفة.

وسوف تستضيف دورة هذا العام من المعرض سلسلة من ورش العمل في إطار فعالية ردهة Arabian Gazelles، وهو أول نادي سيارات خارقة خاص بالسيدات في المنطقة. وتقدم هذه الورش دروساً توعوية تغطي طيفاً من الموضوعات، منها التدريب على تصميم السيارات ومجالات العمل بهذا المجال، والبيع لعشاق السيارات الفارهة، وأسس قيادة سيارات السباقات. كما تتيح الردهة سلسلة من المناقشات الجانبية مع نخبة من أشهر السيدات والخبيرات بمجال صناعة السيارات. كما تتضمن فعاليات المعرض «جائزة سيدة العام في عالم السيارات» التي تشمل عدداً من الفئات وهي Holly Reich Dream Car، وجائزة Woman of Worth Award، أما جوائز أفضل سيارة فتضم فئات «الحضرية» و«العائلية» و«الصديقة للبيئة» و«الفاخرة» و«الأداء» و«الرياضية/‏ كروس أوفر»، إضافة إلى الفائز «بجائزة سوبريم».

فمن المقرر أن تضم دورة هذا العام من المعرض نخبة من الأنشطة المخصصة للنساء ممن لديهن الشغف بعالم السيارات، حيث سيكون دخول السيدات إلى المعرض من الساعة 1 إلى 4 مساءً بين 12 - 14 نوفمبر مجاناً. وفي إطار الاحتفاء بحصول المرأة السعودية على رخصة القيادة، يقدم معرض دبي الدولي للسيارات أيضاً بطاقات الدخول مجاناً طوال أيام المعرض للزائرات اللاتي لديهن رخصة قيادة سعودية سارية.

كما ستُتاح الفرصة لجمهور المعرض للالتقاء بالمالك السابق لأحد فرق سباقات الفورمولا 1، وهو الأسطورة إيدي جوردن الذي سيتحدث خلال الفعالية على مدار يومي 14 و15 نوفمبر عن مسيرته وحياته المهنية الحافلة، وسيتسنى للحاضرين معرفة وجهة نظره في ما يتعلق بمستقبل التنقّل والاطلاع على كيفية تأسيسه فريق «جوردن غراند بري» عام 1991 واكتشافه مايكل شوماخر، والقصص التي عاشها على مرّ سنين عمله في هذا المجال.

كما سيتسنى للزائرين مشاهدة أفضل الاستعراضيين في قيادة الدراجات النارية في العالم في عرض «رد بول» للدراجات حيث سيدهش بطل العالم في القيادة الاستعراضية مايك جنسن والبطل المحلي شادي الظاهري وسائق الراليات عبده فيغالي الحاضرين فيما يؤدون عروضاً مذهلة على متن درّاجاتهم في المنطقة المخصصة لهواية رياضة «الدريفت». هذا إضافة إلى اختبار متعة «الانجراف» والسرعات الهائلة مع (برودريفت) Prodrift. تشبّثوا في مقاعدكم فيما يتولّى القيادة مدرب محترف في ممارسة «عروض الانجراف» على المسار المخصّص لهذه الهواية في مركز دبي التجاري العالمي.

كما سيشهد معرض دبي الدولي للسيارات هذا العام التعرف عن قُرب الى تقنيات التنقّل فائق السرعة الذي تطرحه «فيرجن هايبرلوب وان». وسوف يتسنى لزوار المعرض الاطلاع على سيارة الجيلاني الخارقة التي تم تصنيعها في الإمارات؛ والتعرف الى «أسبارك»، أسرع سيارة كهربائية في العالم؛ ومركبة هايبرلوب وان، القادرة على دفع مركبة الركاب بسرعات تصل إلى 1080 كيلومتراً/‏ الساعة، والتي ستساهم في إحداث التحوّل في مستقبل التنقل.

كما تُقام فعالية «Drive In, Tune Out» لأول مرة في دورة هذا العام من معرض دبي الدولي للسيارات، حيث سيتسنى لأصحاب السيارات فرصة الفوز بتحديثات مجانية على سياراتهم بقيمة 10 آلاف دولار.