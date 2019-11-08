شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تتألق إثر مؤشرات بشأن «اتفاق تجاري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألقت الأسواق العالمية أمس مع تزايد المؤشرات على قرب التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما دفع «داو جونز» لتسجيل رقم قياسي جديد عند الفتح أمس، بعدما قالت وزارة التجارة الصينية إن واشنطن وبكين يتعين أن تتبادلا إلغاء بعض الرسوم الجمركية القائمة على سلع بعضهما البعض من أجل الوصول إلى «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري.

وارتفع «داو جونز» 230 نقطة إلى 27.722 نقطة، في حين سجل «ستاندرد آند بورز» 17 نقطة مرتفعاً إلى 3.094 نقاط، وارتفع «ناسداك» 67 نقطة ليصل إلى 8.478 نقطة.

وفيما صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر أمس، حققت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة ولكنها أغلقت عند أعلى مستوى في عام، وكبحت المخاوف من تأجيل اتفاق «المرحلة الأولى» ولقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج إلى ديسمبر، المكاسب.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.

وقال قاو فنج المتحدث باسم الوزارة إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى «المرحلة الأولى» من الاتفاق، وأضاف خلال إفادة صحفية دورية أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.

وقال قاو للصحفيين إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى. وأضاف «بدأت الحرب التجارية بالرسوم وينبغي أن تنتهي بإلغائها». ولم يذكر إطاراً زمنياً لذلك. وقال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي إن بكين تضغط على واشنطن «لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن».