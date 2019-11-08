شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما يتماشى مع أوضاع سوق عمل قوية واستمرار نمو الوظائف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ثمانية آلاف طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 211 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر. وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة الطلبات بمقدار ألف طلب . (رويترز)

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