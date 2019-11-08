شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي»يعيّن 9 مؤسسات قُبيل إصدار صكوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن بنك دبي الإسلامي، عين بنوكاً لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل إصدار محتمل لصكوك أجلها خمس سنوات مقومة بالدولار.

واختار «دبي الإسلامي» بنوك «إيه بي سي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص و«ماي بنك» و«الشارقة الإسلامي» و«ستاندرد تشارترد» و«وربة» لترتيب الإصدار.

وستُعقد الاجتماعات مع المستثمرين في هونج كونج ولندن اعتباراً من 11 الجاري. (رويترز)

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