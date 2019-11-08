شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: لا ضرائب جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إنه لا توجد أي خطط أو قرارات لرفع ضريبة القيمة المضافة أو فرض ضرائب جديدة في المدى القريب.

وأضاف رداً على استفسارات ”الخليج 365” حول ما تردد عن وجود خطط لفرض ضرائب جديدة: «نسعى دائماً لتعزيز موارد الخزينة، ولكن الكلام عن فرض ضرائب جديدة في الوقت الراهن في الإمارات عارٍ عن الصحة».

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