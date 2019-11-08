شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليوناً أرباح «الإمارات للاستثمار»49.2 مليار أرباح 45 شركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق بنك الإمارات للاستثمار صافي أرباح 21.50 مليون درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة ب 32.77 مليون درهم سُجِّلت خلال الفترة ذاتها من عام 2018، ووصل إجمالي الأصول المُدارة من قِبل البنك في 30 سبتمبر 2019 إلى 7.56 مليار درهم مقارنة ب 9.69 مليار درهم كما في نهاية العام 2018.
ووصل مجموع الدخل الشامل بنك الإمارات للاستثمار، إلى 30.37 مليون درهم مقارنة ب 29.65 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال عماد بو خزام، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الإمارات للاستثمار: خلال الأشهر القليلة الماضية، قمنا بإجراء سلسلة من التعديلات على السياسة المتّبعة لدى بنك الإمارات للاستثمار تجاه تقبّله للمخاطر، ما أدّى إلى انخفاض في الميزانية العمومية.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 مليوناً أرباح «الإمارات للاستثمار»49.2 مليار أرباح 45 شركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.