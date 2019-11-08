21 مليوناً أرباح «الإمارات للاستثمار»49.2 مليار أرباح 45 شركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق بنك الإمارات للاستثمار صافي أرباح 21.50 مليون درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة ب 32.77 مليون درهم سُجِّلت خلال الفترة ذاتها من عام 2018، ووصل إجمالي الأصول المُدارة من قِبل البنك في 30 سبتمبر 2019 إلى 7.56 مليار درهم مقارنة ب 9.69 مليار درهم كما في نهاية العام 2018.

ووصل مجموع الدخل الشامل بنك الإمارات للاستثمار، إلى 30.37 مليون درهم مقارنة ب 29.65 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عماد بو خزام، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك الإمارات للاستثمار: خلال الأشهر القليلة الماضية، قمنا بإجراء سلسلة من التعديلات على السياسة المتّبعة لدى بنك الإمارات للاستثمار تجاه تقبّله للمخاطر، ما أدّى إلى انخفاض في الميزانية العمومية.