خمس ورش وملتقى لـ «دبي المالي» خلال «الشارقة للاستثمار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشهد فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تنعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ملتقى لسوق دبي المالي حول فرص الاكتتاب في أسواق المال، وخمس ورش عمل.

وتقدم الورشة الأولى «حلقات شبابية»؛ إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب، تحت عنوان «مستقبل الشباب في عصر المشاريع الرقمية»، والثانية تقدمها شركة «ويفتك» حول مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالثة لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة بعنوان «الاستثمار في المشاريع العقارية بالشارقة». أما الورشة الرابعة فتقدمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) بعنوان «دور الحكومة في دعم رواد الأعمال»، بينما تأتي الورشة الخامسة تحت عنوان «المرأة في مجال الأعمال».

ينظم المنتدى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، تحت شعار «التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نحو 1500 شخصية يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية، ومشاركة 54 متحدثاً في 12 جلسة يتضمنها المنتدى.

وتقدم «حلقات شبابية» في اليوم الأول للمنتدى، ورشة عمل بعنوان «مستقبل الشباب في عصر المشاريع الرقمية»، يشارك فيها مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا، ومو جودت الرئيس السابق للأعمال في شركة «جوجل إكس» لحلول التكنولوجيا الذي سيوقع كتابه «حل من أجل السعادة» (Solve for Happy) في جناح خاص بمكتب «استثمر في الشارقة» في المنتدى، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وتشهد فعاليات اليوم الأول ورشة لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة بعنوان: «الاستثمار في المشاريع العقارية في الشارقة»، يتحدث فيها عبيد عبد الرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعبدالله إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة التصرفات العقارية بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إضافة إلى ورشة لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) بعنوان «دور الحكومة في دعم رواد الأعمال».

ويستعرض المشاركون في ملتقى، سوق دبي المالي الذي ينظم في اليوم الثاني للمنتدى، فرص الاكتتاب في أسواق المال من خلال تقديم خارطة طريق نحو التنفيذ الناجح للاكتتاب، متضمنة إرشادات عملية حول المراحل الرئيسية للاكتتاب العام الأولي، بدءاً من تقييم الشركة والتحقق من جاهزيتها، وتحديد المستثمرين المستهدفين والنشرة التمهيدية للشركة، وصولاً إلى طلب الاكتتاب العام الأولي، ووضع خطة الاستثمار بالأسهم.

ويتحدث في الجلسة سعيد منصور العور، رئيس مشارك لمنطقة الشرق الأوسط، مدير مكتب الإمارات بشركة «روتشيلد وشركاه»، ومحمد فهمي رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة «هيرميس»، وأحمد إبراهيم الشريك الإداري بشركة معتوق بسيوني وإبراهيم للاستشارات القانونية.

وتضم فعاليات اليوم الثاني ورشة عمل لشركة «ويفتك» المتخصصة في دراسات وخدمات بحوث التنمية الاقتصادية، بعنوان «مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر»، حيث تستعرض الورشة التي يقدمها الدكتور هنري لويندال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويفتك، أحدث الأرقام والمعلومات حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية والإقليمية، كما ستتناول الورشة كيفية تكييف منظمات التنمية الاقتصادية استراتيجياتها وتقنياتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والورشة الأخيرة تحت عنوان «المرأة في مجال الأعمال».