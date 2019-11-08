شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «جوجل»بـ 1315 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سهم «جوجل» مستوى قياسياً في تعاملات أمس الخميس، بالغاً 1315 دولاراً للسهم، ومساهماً برفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 900 مليار دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهم «جوجل»بـ 1315 دولاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.