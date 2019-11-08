«دبي للسياحة» تساهم بتعزيز جاذبية الإمارة للزوّار من المملكة المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في الدورة الأربعين من «معرض سوق السفر العالمي لندن 2019»، الذي أقيم في الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر الجاري في المملكة المتحدة، إلى جانب وفد ضمّ أكثر من 60 من شركاء القطاع العاملين في السياحة والسفر والضيافة والترفيه. حيث أتاح لهم هذا الحدث العالمي الفرصة لاستعراض المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة، وكذلك تسليط الضوء على المهرجانات والفعاليات المميزة التي تزخر بها على مدار العام.

وجاءت مشاركة دبي في هذا المعرض السنوي بهدف تشجيع الجمهور المستهدف في بريطانيا على زيارة الإمارة خلال العام المقبل. فيما قدم جناح دبي لزواره معلومات حول مواقع الجذب السياحي، والوجهات الترفيهية، وكذلك التجارب السياحية الفريدة التي تقدّمها المدينة للسياح ممن يرغبون بالمجيء إليها بغرض العمل أو الترفيه.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تعدّ مشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي لندن جزءاً أساسياً من جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مميّزة ومفضّلة للمسافرين. ونحن سعداء بتقديم دعمنا مرّة أخرى للدورة الأربعين لهذا الحدث العالمي الضخم والمهم، وذلك في الوقت الذي ما زالت المملكة المتحدة تحتفظ بمركزها الثالث ضمن الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوار إلى دبي خلال عام 2019. وإنّنا نواصل تعزيز علاقاتنا مع الشركاء في قطاع السفر العالمي، وكذلك اكتشاف التوجّهات الحديثة، إلى جانب الاستفادة من الحلول المبتكرة، وعقد شراكات جديدة حتى نتمكّن من الاستمرار في تطوير تجارب فريدة للزوّار، وأيضاً وضع معيار جديد لمستقبل السفر، لاسيما مع اقتراب عام 2020، الذي يعتبر من الأعوام المميزة والمهمة لدبي».

من جهته، شهد جناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بمعرض سوق السفر العالمي 2019 في لندن، العديد من الأنشطة، بما فيها زيارة منصور بالهول، سفير دولة الإمارات في المملكة المتحدة، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الشركاء والعاملين في القطاع، إضافة إلى حضور ممثلين عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مع عدد من الشركاء حفل العشاء الافتتاحي لسفراء دولة الإمارات في فندق بلغاري، لندن، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأقامت الدائرة حفل فطورها السنوي بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام والعاملين في القطاع التجاري السياحي.

وتضمن المعرض العديد من الأنشطة التفاعلية بالتعاون مع 36 شريكاً من شركاء دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في قطاعي السفر والسياحة، من بينهم الاتحاد للطيران، وإكسبيرينس هاب، والذين استعرضوا تنوع المعالم والوجهات السياحية والثقافية والتراثية والترفيهية ومراكز التسوق الراقية التي تتميز بها الإمارة.

بدورها، اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، الأربعاء الماضي، مشاركتها المتميّزة في معرض سوق السفر العالمي الذي انعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2019 في العاصمة البريطانية لندن. وأتاحت هذه المشاركة للدائرة وشركائها، فرصة التواصل المباشر مع ممثلي قطاع السفر والسياحة العالمي، لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مميّزة للزوار من المملكة المتحدة والدول الأوروبية، إلى جانب الترويج لآخر تطورات قطاع السياحة والضيافة وأحدث البرامج والمشاريع النوعية التي أطلقتها الدائرة مؤخراً.