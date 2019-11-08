تخارج «جولدمان» وراء تراجع سهم «أوبر» إلى أدنى مستوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر مطلع إن سهم شركة خدمات النقل الذكية «أوبر تكنولوجيز» سجل تداولات كبيرة قبل بدء التعاملات الرسمية يوم الأربعاء، في الوقت الذي تم فيه إلغاء الحظر المفروض على بيع المستثمرين الأوائل والعاملين في «أوبر» لأسهمهم في الشركة منذ الطرح العام الأوّلي.

وباع «جولدمان ساكس» حوالي مليوني سهم لصالح مستثمر غير معلن بسعر 26.9 دولار للسهم الواحد بانخفاض نسبته 4% عن سعره في ختام تعاملات الثلاثاء.

وقد تراجع سعر السهم بنسبة 38% مقارنة بسعره عند طرحه لأول مرة في أيار/‏مايو الماضي، حيث كان أكبر عملية طرح عام أوّلي في الولايات المتحدة خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» عن أحد المتعاملين في بورصة الأوراق المالية القول إن صفقة «جولدمان ساكس» يمكن أن تكون الأولى من بين صفقات عديدة لبيع أسهم «أوبر»، بعد انتهاء فترة حظر البيع. ويمتلك بنك جولدمان ساكس 4.1% من أسهم «أوبر» بحسب بيانات «بلومبيرج» في حزيران الماضي.

وتراجع سهم «أوبر» في تعاملات بورصة نيويورك بنسبة 8.7% ليصل إلى 25.58 دولار.

(د.ب.أ)