بحث التعاون بين «دبي لرواد الأعمال» و«نون»

زار وفد من مجلس دبي لرواد الأعمال، العامل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤخراً المقر الرئيسي لمنصة التسوق الإلكتروني «نون.كوم»، وذلك للاطلاع على أبرز ممارسات الشركة ودورها البارز في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وبحث سبل التعاون المشترك.

كان في استقبال وفد المجلس يوسف المحرزي، نائب رئيس الشركات في «نون.كوم»، حيث اطلع الوفد الذي ترأسه سيف علي الشعفار، رئيس مجلس دبي لرواد الأعمال، بمشاركة أعضاء المجلس وهم فهد البناي وهادي العباس ومنصور البستكي، على الخدمات والعروض المتنوعة التي تقدمها «نون.كوم» لرواد الأعمال في المنطقة بهدف مساعدتهم على التطور في عالم الأعمال والتجارة.

وقد تأسس مجلس دبي لرواد الأعمال تحت مظلة «غرفة دبي» مؤخراً في خطوة متقدمة لتعزيز دور رواد الأعمال من الشباب المواطن في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، ودعماً لقطاع ريادة الأعمال في الإمارة، حيث يضم مجلس دبي لرواد الأعمال 20 عضواً من رواد الأعمال الشباب العاملين في قطاعات اقتصادية متعددة، ويهدف تأسيس المجلس إلى توحيد صوت رواد الأعمال، ومساعدتهم على النمو والتطور من خلال تفعيل التواصل مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبحث سبل تعزيز النشاط الاقتصادي، وسيوحد صوت رواد الأعمال الشباب ليمكّن غرفة دبي من مساعدتهم في مواجهة التحديات، والتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال في دبي لتعزيز تنافسيتهم في السوقين المحلية والعالمية.