«غرفة عجمان» تشارك في معرض هافانا التجاري

شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان في فعاليات معرض هافانا التجاري، والذي أقيم في جمهورية كوبا، بهدف بحث أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري بين إمارة عجمان والجهات المشاركة في المعرض الذي استمر على مدار 5 أيام وجذب شركات من نحو 60 بلداً.

شارك في فعاليات المعرض عبدالله المويجعي، عضو مجلس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حيث التقى عدداً من المسؤولين لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاعات الغذاء والأدوية الطبية إلى جانب القطاع السياحي.

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والتقى بدر عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى كوبا وعبدالله المويجعي مع رئيس غرفة تجارة كوبا، حيث أشادت الأطراف بأهمية اللقاء ودوره في زيادة التعاون المشترك بين البلدين، واستعرض الحضور نبذة حول إكسبو 2020 ودوره في تشجيع فرص الأعمال، كما وجهت الدعوة للجانب الإماراتي لزيارة معرض كوبا والمشاركة في الملتقى الاستثماري الكوبي.

ووجه رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان الدعوة إلى غرفة تجارة كوبا لزيارة إمارة عجمان، والتعرف إلى أهم الفرص المتاحة وخاصة في القطاعين الصحي والسياحي وضرورة تبادل الوفود المتخصصة للاستفادة من الخبرات وزيادة التعاون المشترك وحجم التجارة بين البلدين.

وأكد عبدالله المويجعي أهمية المشاركة في المعارض الدولية لما لها من دور رئيسي في دعم وتنشيط أعمال منتسبي «غرفة عجمان» باعتبارها منصة لتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب تسويق المنتجات الإماراتية والتوسع في أسواقها الخارجية.