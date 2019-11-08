شكرا لقرائتكم خبر عن 4.7 مليار تصرفات عقارات دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 4.7 مليار درهم الأسبوع الماضي، حيث تم تسجيل 1012 مبايعة ب 1.9 مليار درهم، منها 85 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم، و927 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهموسجلت الرهون 2.8 مليار درهم، منها 108 رهونات أراض ب 2.5 مليار درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 519 مليونا.

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