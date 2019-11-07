شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" و"إس أند بي" يغلقان عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مستفيدة من التفاؤل الذي تجدد في الأسواق نيتجة أنباء عن قرب الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين بشكل تدريجي.



وذكرت وزارة التجارة الصينية بأن جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي بين واشنطن وبكين ربما تنقعد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة - أي على الأرجح في ديسمبر/كانون الأول.



ومع ذلك، يشكك محللون في قدرة المسؤولين الأمريكيين والصينيين على توقيع اتفاق تجاري نهائي والالتزام به على المدى الطويل.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفضت بثمانية آلاف إلى 211 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.4% وأغلق عند 57.15 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.8 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.9% مغلقا عند 62.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 61.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 182 نقطة) إلى 27675 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 27774 نقطة وأقل مستوى عند 27590 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 8434 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8483 نقطة وأقل مستوى عند 8415 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 3085 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3097 نقطة وأقل مستوى عند 3080 نقطة.