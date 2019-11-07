شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تنخفض بالتزامن مع العزوف عن العملات الرقمية والإقبال على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تداولات اليوم في ظل مببيعات تنتاب سوقا العملات الرقمية والمعادن النفيسة في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون أسواق الأسهم نتيجة التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وهبطت الإثيريوم أدنى حاجز 190 دولار بسبب مقاومة بيعية واجهتها أعلى هذا المستوى مما دفعها دونه مجددا.

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واحتاجت الإثيريوم سابقاً لاختراق نطاق المقاومة بين 184 دولار و186 دولار، وهو ما حدث في الجلسات الماضية مما دفعها أعلى مستوى 192 دولار الذي واجهت عنده مقاومة عنده اليوم.



ومن نظرة فنية أيضا، فإن الخطوة القادمة للإثيريوم سوف تظل هي نفسها الخاصة بالأسبوع الماضي حيث أن العملة الرقمية ربما تحشد الدعم لاختراق المتوسط المتحرك لأجل 200 يوم والاقتراب من نسبة 61.8% تصحيح فيبوناتشي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 21:28 بتوقيت جرينتش على "كوين تليجراف" بنسبة 2.6% إلى 186 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 192.3 دولار وأقل سعر عند 184.8 دولار.