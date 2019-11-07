شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يتراجع مع تزايد الضغوط على الشركة قبيل انتخابات 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم في ظل تزايد الضغوط على الشركة قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.



وكانت "فيسبوك" قد اتهمت بالسماح بحملات إعلانية موجهة سياسياً من منظمات على علاقة بروسيا للتأثير في انتخابات الرئاسة عام 2016 في الولايات المتحدة، وهو أمر نفته موسكو مراراً.



وذكرت مديرة العمليات في الشركة "شيريل ساندبيرج" بأن الأولوية القصوى بالنسبة لـ"فيسبوك" في الفترة القادمة ستتركز على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

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وأكدت "ساندبيرج" على أن الشركة اتخذت جهودا في الآونة الأخيرة لمواجهة الحملات الإعلانية المشبهوة وانتشار الأخبار المضللة على منصة التواصل الاجتماعي.



وأوضحت "ساندبيرج" بأن "فيسبوك" تحذف من آن لآخر العديد من الحسابات والصفحات والمجموعات المتشبه في كونها ممولة للتأثير سياسياً في الانتخابات القادمة، كما أنها تكشف عن ههوية وتفاصيل بيانات المسؤولين عن هذه الإعلانات بموجب قانون الشفافية الأمريكي.



وفي ختام تعاملات الخميس، تراجع سهم "فيسبوك" بنسبة 0.6% إلى 190.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 193.4 دولار وأقل سعر عند 189.4 دولار.