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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "كوكاكولا" ينخفض 1% رغم إعلان الشركة عن منتج جديد والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "كوكاكولا" خلال تعاملات اليوم على الرغم من إعلان الشركة عن منتج جديد يتماشى مع سياستها الهادفة لتنويع مصادر إيراداتها والتركيز على فئات أخرى من المستهلكين.
وكشفت الشركة الأمريكية عن طرح منتج جديد للمياه المعبأة وفق علامة تجارية تحت اسم "Aha"، وتنوي طرحه في متاجر بأمريكا الشمالية خلال مارس/آذار عام 2020.
وترى "كوكاكولا" أن "أها" سوف تثبت أقدامها كعلامة تجارية منفصلة عن المشروبات الغازية التقليدية التي تطرحها الشركة، وهي أول علامة تجارية جديدة تعلنها الشركة منذ عشر سنوات.
وتتميز المياه المعبأة "أها" بإضافة نكهات مختلفة مثل البطيخ والفراولة والخيار والتوت الأزرق وغير ذلك من المذاقات الجاذبة للمستهلكين.
وأكدت "كوكاكولا" على أن النكهات التي تم اختيارها كي تزود بها المياه المعبأة "أها" بعد تجربتها بواسطة أكثر من 800 متطوع.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "كوكاكولا" بنسبة 1% إلى 52.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في جلسة الخميس عند 53 دولارا وأقل سعر عند 51.9 دولار.
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