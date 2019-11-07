شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 3.3% وسط مبيعات مكثفة على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط مبيعات مكثفة على المعادن النفيسة تجنباً للملاذ الآمن في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والدولار.



يأتي ذلك بالتزامن مع التفاؤل السائد في الأسواق العالمية حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإحراز المزيد من التقدم بين الجانبين.

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وأعلنت وكالات إخبارية اليوم أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد بعضهما البعض الأمر الذي يعني قرب إبرام الاتفاق النهائي المرحلي بينهما وإنهاء الحرب التجارية.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.3% أو ما يعادل 58.8 سنت، وأغلق المعدن عند 17.01 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.645 دولار وأقل سعر عند 16.91 دولار.