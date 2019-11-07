شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع بعد تصريحات "كارني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات رئيس بنك إنجلترا "مارك كارني" وقرار البنك المركزي.



وقرر بنك إنجلترا اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.75% دون تغيير، وهو ما توافق مع التوقعات، لكن البنك ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض الفائدة.



وثبت البنك المركزي أيضا حجم برنامج مشتريات الأصول الهادف لدعم نمو الاقتصاد البريطاني عند 435 مليار جنيه إسترليني.

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وتحدث رئيس البنك "مارك كارني" في مؤتمر صحفي اليوم عن عدم اليقين المحيط بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وأضرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين والسياسات الحمائية التجارية المتزايدة حول العالم.



وأكد "كارني" استعداد البنك المركزي على خفض معدل الفائدة إلى مستويات أدنى لو تعرض الاقتصاد البريطاني لمزيد من التباطؤ في النمو.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2825، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2878 وأقل سعر عند 1.2795.