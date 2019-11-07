شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك الاتحاد الوطنى توافق على شطب أسهمه من البورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الاتحاد الوطنى-مصر، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية، على شطب قيد أسهم البنك من البورصة المصرية شطباً اختيارياً وفقاً لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها، وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختيارى ومن بينهم الدائنين المرتهنين الراغبين فى بيع أسهمهم للبنك سواء صوتوا لصالح أو ضد قرار الشطب فى الجمعية العامة غير العادية.

كما اعتمدت الجمعية، بحسب بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، تقرير القيمة العادلة لسهم البنك الاتحاد الوطنى المعد من شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، المستشار المالى المستقل بسعر 9.92 جنيه للسهم الواحد.

وكان بنك الاتحاد الوطنى، قد أعلن عن الجدول الزمنى لإجراءات زيادة رأس المال وشطب الأسهم، وذلك ردا على طلب البورصة بموافاتها بجدول زمنى معدل فى هذا الخصوص لعدم استيفاء البنك شروط وقواعد القيد.

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وحدد البنك الجدول الزمنى، البدء فى إجراءات شراء الأسهم من المساهمين المعترضين على الشطب ديسمبر المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال، وتحديد القيمة العادلة وموافقة الجمعية على الشطب الاختيارى.