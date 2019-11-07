شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة..رفع رأس مال شركة صرف مياه الجيزة لـ10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة غير العادية لـ" شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة" ، الموافقة على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسى للشركة ليكون نصها كالتالى " حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفع بـ5 مليارات و150 مليون سهما قيمة كل سهم 100 جنيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة..رفع رأس مال شركة صرف مياه الجيزة لـ10 مليارات جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.