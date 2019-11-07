شكرا لقرائتكم خبر عن رفع رأس مال شركة مياه القليوبية لـ10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية ، الموافقة على تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسى للشركة ليكون نصها كالتالى " حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفع بـ3 مليارات و46 مليون سهما قيمة كل سهم 100 جنيه".

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