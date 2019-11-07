شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وهيرميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية لشركات البنك التجارى الدولى إلى 31.609 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس إلى 180.526 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة السويس للأسمنت إلى 32.383 مليون شهادة.

Advertisements

واستقر رصيد شهادات الإيداع لشركات؛ إيديتا للصناعات الغذائية عند 82.635 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 712.541 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.248 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 464.230 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.317 مليون شهادة، حديد عز عند 115.440 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 305.097 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع نعيم القابضة إلى 82.009 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.088 مليون شهادة.