شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الذهب بقوة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1447.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1413.10 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 1489.00 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للذهب 07-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.