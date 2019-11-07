شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 07-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.1065 ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا المنتظرة عند 1.0995 ثم 1.0950، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون مستويات 1.1065 و1.1105 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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