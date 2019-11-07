شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى مستوى إغلاق منذ أوائل أغسطس الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم بشكل قوي بضغطٍ من صعود الدولار وعزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة في مقابل شراء أصول الأسهم وعملات المخاطرة.



وجاء ذلك بعد أنباء عن المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرب التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي، بحسب ما جاء في بيان وزارة التجارة بالعاصمة الصينية بكين.

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وذكرت وكالات إخبارية بأن واشنطن وبكين تقتربان من إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بينهما بشكل تدريجي وأن قمة ستجممع الرئئيس "دونالد ترامب" بنظيره الصيني "شي جين بينج" في ديسمبر/كانون الأول.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 1466.40 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس/آب، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1493.6 دولار وأقل سعر عند 1461.4 دولار.