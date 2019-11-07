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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع قرب الاتفاق على إنهاء حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تتعاملات اليوم مع ورود انباء بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين.
وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر مقربة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بأن البلدين على وشك الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تدريجي.
وأكدت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه ربما يتم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي مع واشنطن بشكل رسمي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان البيت الأبيض قد شدد على وجود اتصالات مع بكين لتحديد مكان جلسة التوقيع على الاتفاق التجاري ويجري حاليا الاختيار بين سويسرا والسويد.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم في أمريكا المزيد من التحسن في سوق العمل بعد انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في البلاد خلال الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.8 نقطة.
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