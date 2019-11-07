الاقتصاد

النفط يعزز مكاسبه مدعومة بالتقدم في المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وعزز الخام مكاسبه في ظل الأنباء عن المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


وأكدت مصادر لوكالات أنباء بأن الصين وأمريكا تقتربان من الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية بشكل تدريجي بين البلدين.


هذا، وقد أفادت وزارة التجارة الصينية بأن المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي ربما يتم التوقيع عليه بحضور رئيسي البلدين في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

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ومن شأن إبرام اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم إنهاء النزاع التجاري وحرب الرسوم الجمركية مما يدعم بدوره الطلب على السلع، ومن بينها النفط.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 57.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.8 دولار وأقل سعر عند 56.2 دولار.


وارتفع "برنت" بنسبة 1.3% إلى 62.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 61.6 دولار.

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