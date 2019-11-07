الذهب يهبط أكثر من 1% إلى أدنى مستوى في شهر بفعل آمال في اتفاق للتجارة

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة اثناء التعاملات اليوم الخمس إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة وابتهاج أسواق الأسهم العالمية بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54 بالمئة إلى 1467.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول اكتوبر تشرين الاول.
وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67 بالمئة الى 1468.1 دولار للأوقية.
ويجري أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند حوالي 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو أيار.
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