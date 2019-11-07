شكرا لقرائتكم خبر عن الدين العالمى يسجل 188 تريليون دولار بمقدار 230% من الناتج الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جيورجييفا، اليوم الخميس، بأن الدين العالمى وصل إلى مستويات قياسية - 188 تريليون دولار، أو 230 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقالت جيورجييفا فى كلمة ألقاتها اليوم فى واشنطن خلال المؤتمر السنوى العشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية: "الدين العالمى، العام والخاص على حد سواء، قد وصل إلى مستوى قياسى - 188 تريليون دولار، هذا يمثل حوالى 230 فى المئة من الإنتاج العالمي".

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وكانت سلف جيورجييفا ، كريستينا لاجارد، قد لفتت قبل عام واحد أن الدين العالمى بلغ 182 تريليون دولار.

ودعت حكومات العالم إلى بذل كل ما فى وسعها للحد من هذا المؤشر، لأن الاقتصاد العالمي يتباطأ نموه، وسيكون ضمان المدفوعات أمراً أكثر وأكثر صعوبة.