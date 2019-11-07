عروض هايبر وان من 7 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2019 .. تعرف على الفروع ومواعيد العمل

أعلنت سلسلة هايبر وان عن أحدث العروض والتخفيضات، ضمن تخفيضات نوفمبر.

العروض تبدأ من اليوم 7 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر فى جميع فروع هايبر وان ماركت.

العروض تشمل مجميع الأقسام

فروع هايبر وان

فرع الشيخ زايد : مدخل رقم ( 1 ) مدينة الشيخ زايد - محور 26 يوليو - 6 أكتوبر .

فرع طريق مصرالاسماعيلية : الكيلو 52 أمام جهاز مدينة العاشر من رمضان.

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مواعيد العمل بهايبروان

هايبر وان فرع الشيخ زايد : من 8 صباحاً حتى 1 صباحاً ما عدا يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 11.30 صباحاً ومن بعد صلاة الجمعة حتى 1 صباحاً.

هايبر وان فرع طريق مصر الاسماعيلية : من 9 صباحاً حتى 2 صباحاً ما عدا يوم الجمعة من 9 صباحاً حتى 11.30 صباحاً ومن بعد صلاة الجمعة حتى 2 صباحاً.