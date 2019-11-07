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أعلنت سلسلة هايبر وان عن أحدث العروض والتخفيضات، ضمن تخفيضات نوفمبر.
العروض تبدأ من اليوم 7 نوفمبر وتستمر حتى 31 ديسمبر فى جميع فروع هايبر وان ماركت.
العروض تشمل مجميع الأقسام
فروع هايبر وان
فرع الشيخ زايد : مدخل رقم ( 1 ) مدينة الشيخ زايد - محور 26 يوليو - 6 أكتوبر .
فرع طريق مصرالاسماعيلية : الكيلو 52 أمام جهاز مدينة العاشر من رمضان.
مواعيد العمل بهايبروان
هايبر وان فرع الشيخ زايد : من 8 صباحاً حتى 1 صباحاً ما عدا يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 11.30 صباحاً ومن بعد صلاة الجمعة حتى 1 صباحاً.
هايبر وان فرع طريق مصر الاسماعيلية : من 9 صباحاً حتى 2 صباحاً ما عدا يوم الجمعة من 9 صباحاً حتى 11.30 صباحاً ومن بعد صلاة الجمعة حتى 2 صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر عروض هايبر وان من 7 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2019 .. تعرف على الفروع ومواعيد العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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