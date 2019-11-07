عروض بيم ماركت الجمعة 8 نوفمبر 2019 حتى نفاذ الكمية

أعلنت سلسلة بيم ماركت عن أحدث العروض والتخفيضات، ضمن تخفيضات نوفمبر. العروض تبدأ من الجمعة 8 نوفمبر وتستمر حتى نفاذ الكمية فى جميع فروع بيم ماركت. Advertisements العروض تشمل منتجات الألبان، ومستحضرات تجميل ومنظفات، وسلع غذائية.

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