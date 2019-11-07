شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية العقارية تتقدم للبورصة بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الجمعية العامة غير العادية وافقت فى سبتمبر الماضى، على تجزئة السهم إلى 5 أسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر بنحو 80 مليون جنيه موزعاً على 40 مليون سهم بقيمة اسميه جنيهين للسهم بدلاً من 8 ملايين سهم، بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات.
وحققت المجموعة المصرية العقارية، صافى ربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى (يناير - سبتمبر) بلغ 30.17 مليون جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 7.496 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى بنسبة 680.96 %، لتصل إلى 77.11 مليون جنيه، مقارنة بـ 9.87 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
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