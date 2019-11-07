شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "المصرية للمنتجعات السياحية" يبيع 2.3 مليون سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر
فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، سى اى كابيتال القابضة، 10.8 ألف سهم، 700 سهم، 30 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج 24.8 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 6638 سهم.
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