شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "المصرية للمنتجعات السياحية" يبيع 2.3 مليون سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، نحو 2.3 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، بالبورصة المصرية، كما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 10 آلاف سهم من خلال عمليتين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 16.6 ألف سهم، وذلك بحسب تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، سى اى كابيتال القابضة، 10.8 ألف سهم، 700 سهم، 30 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج 24.8 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 6638 سهم.