شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يهبط 2% فى أدنى مستوى فى أكثر من شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أسعار الذهب 2% اثناء التعاملات اليوم الخميس إلى أدنى مستوى فى أكثر من شهر مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة وابتهاج أسواق الأسهم العالمية بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل.
وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 1.54 بالمئة إلى 1467.30 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1625 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ أول اكتوبر.
وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67 بالمئة الى 1468.1 دولارللأوقية، ويجرى أيضا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك فى 100 يوم عند حوالى 1467 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ مايو.
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