بلتون: ارتفاع صافى ربح أسواق العثيم نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 11%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع بنك بلتون، ارتفاع صافى ربح شركة أسواق عبد الله العثيم ببورصة السعودية فى الربع الثالث من 2019 بنسبة 39% مقارنة بالربع الثالث من 2018، بنسبة نمو 28% مقارنة بالربع الثانى من 2019 مسجلاً 75 مليون ريال سعودى، إلى نمو الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوى واتساع هامش صافى الربح التشغيلى بنحو 1 نقطة مئوية، مما يعوض الأثر السلبى لتطبيق المعايير المالية IFRS 16 (عقود التأجير) على ربع العام الحالى، وجاء ارتفاع صافى الدخل نتيجة ارتفاع هامش الربح التشغيلى لشركة العثيم (+1.3 نقطة مئوية). وأضاف بلتون، فى تقرير بحثى، أن ارتفاع الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوى مسجلة 1,937 مليون ريال سعودي، أما مجمل الربح، فارتفع بنسبة 17% على أساس سنوى دون تغير تقريباً على أساس ربع سنوى مسجلاً 398 مليون ريال سعودي، مع هامش مجمل الربح 21% مقابل 19% فى الربع الثالث من 2018، مرتفعاً بنحو 1 نقطة مئوية، وارتفع الربح التشغيلى بنسبة 88% على أساس سنوى مسجلاً 85 مليون ريال سعودى، مع اتساع هامش الربح التشغيلى بنحو 2 نقطة مئوية على أساس سنوى مسجلاً 4.4% مقابل 2.6% فى الربع الثالث من 2018، بدعم من نمو الإيرادات فضلاً عن انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية نسبة إلى المبيعات مسجلة 16.2% فى الربع الثالث من 2019 مقابل 18.0% فى الربع الثالث من 2018.

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