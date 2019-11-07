شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع : الرئيس السيسي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين جامع ، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دفع الاقتصاد إلى الأمام وتوفير فرص العمل.
ويشارك في الدورة الثانية من المعرض هذا العام، وفود من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة بالإمارات والسعودية، وعدد من الدول العربية الشقيقة.
أضافت الدكتورة نيفين جامع ، إننا نستهدف التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودخول كل الفئات فيها لدورها فى تنمية المجتمع وفي القضاء على البطالة .
أوضحت اننا نامل ان يحقق المعرض هذا العام النجاح المنشود وان يكون أفضل من العام الماضى .
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