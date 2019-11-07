شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.63% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 117.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.
وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاعى الإعلام والترفيه والمواد الأساسية بنسبة 0.91%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.37%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%.
وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.92%، ثم المستشفى السعودى الألمانى نسبة 6.07%، ثم شاكر بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "صناعة الورق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.17% ثم عناية بنسبة 3.36%، ثم مجموعة الحكير بنسبة 2.91%.
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