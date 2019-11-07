شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى تؤكد عدم عرض أحد من أفراد العائلة أسهمه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنه لم يقم أحد من الأطراف ذات العلاقة بالمجموعة، وخاصة عائلة طلعت مصطفى بعرض بيع أسهم يمتلكها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فى شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding.

وأضافت المجموعة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه على النقيض من ذلك فأن عائلة طلعت مصطفى تؤمن بمدى أهمية وقيمة الاستثمار فى مجموعة طلعت مصطفى القابضة لما تمثله من قيمة استثمارية مستقبلية واعدة، نظراً لما تتمتع به مجموعة طلعت مصطفى القضة ومشاريعها الرائدة من نجاحات متواصلة فى المجالات العقارية والسياحية.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إجمالى الإيرادات المثبتة فى النصف الأول من عام 2019، بلغ 4.942 مليار جنيه مقابل 3.968 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 25%، وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة 812 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 731 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%.

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وبلغ صافى ربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) عن النصف الأول من عام 2019، حوالى 56 مليون جنيه مقابل مبلغ 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 211%.

بلغ رصيد الوحدات المباعة وعضويات الأندية، ولم يتم تسليمها للعملاء مبلغ 48 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 38 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وهو ما يعكس أثر النمو فى المبيعات التى تحققت والناتجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة ابتداء من يونيو 2017، وسوف يتم إثبات تلك المبيعات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقا للجدول الزمنى للتسليم خلال الفترة من 2019-2023.