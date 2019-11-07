شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستقر إيجابياً مع تجدد التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية في ظل تجدد التفاؤل في الأسواق بعد تقارير عن مناقشات بين الولايات المتحدة والصين لإنهاءء الحرب التجارية.



وكشفت "بلومبرج" في تقرير نقلا عن مصادر بأن الصين والولايات المتحدة تقتربان من الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة بشكل متبادل بينهما تدريجياً وعلى مراحل.



وتريد الصين أيضاً إلغاء الولايات المتحدة لقرار زيادة الرسوم الجمركية المنتظر تفعيله في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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وأوضحت المصادر بأن الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" سوف يلتقيان خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإبرام المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي.



وفي سياق منفصل، أكد رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" على أن الفائدة سوف تظل عند مستويات منخفضة لفترة معينة إلى حين انخفاض معدل البطالة والتضخم وتحسن سوق العمل.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:23 بتوقيت جرينتش عند 0.6885، وسجل أعلى سعر عند 0.6912 وأقل سعر عند 0.6861.