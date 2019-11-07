شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "المواشي" الفصلية تتراجع 36% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة نقل وتجارة المواشي، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الخسائر بنسبة 36.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.2 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب استمرار تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى نتيجة توقف مؤقت لأسطول الشركة البحري لعدة أشهر نظراً لإجراءات السلطات الاسترالية بشأن وقف تصدير الماشية خلال فترة الصيف.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 10.8 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 5.2 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 99.3 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح النصف الأول لشركة مواشي ارتفعت بنحو 19000% إلى 1.3 مليون دينار كويتي، مقابل صافي ربح بلغ 7 آلاف دينار في النصف الأول من عام 2018.