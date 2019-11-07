الخطوط السعودية تمنح المتقاعدين تخفيضا بـ 10% على التذاكر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية اتفاقية شراكة يمنح بموجبها المتقاعدون والمستفيدون من عملاء المؤسسة تخفيضا بنسبة 10% على أسعار تذاكر درجة الضيافة لجميع الوجهات الداخلة والدولية التي تصل إليها رحلات «السعودية».

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وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها أمس بمقر المؤسسة العامة للتقاعد بحضور كل من مساعد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد للشؤون التأمينية سعود الجهني، ومساعد المدير العام التنفيذي للشؤون الإدارية والأنظمة في الخطوط السعودية خالد الحزيم، تمنح الخطوط السعودية التخفيض للمتقاعدين والمستفيدين طوال العام، وإلى جميع وجهاتها الداخلية والدولية، إضافة إلى خصم خاص بنسبة 10% أيضا على باقات برنامج عطلات السعودية، التي تشمل إلى جانب تذاكر السفر المواصلات والجولات السياحية والإقامة في آلاف الفنادق والمنتجعات حول العالم .

وأوضح الجهني أن الاتفاقية تأتي في إطار مبادرات التعاون البناء والمثمر بين المؤسسات الوطنية، وتعكس جهود المؤسسة لتقديم خدمات متميزة لعملائها بالتعاون مع شركاء المؤسسة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق استراتيجية المؤسسة 2022. وأن المؤسسة تقدم خلال التعاون مع شركائها أكثر من 370 عرضا خاصا للمتقاعدين والمستفيدين يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة، وأن جهود المؤسسة مستمرة في هذا الجانب تقديرا منها لعملائها من المتقاعدين والمستفيدين.

وأكد الحزيم أن سريان التخفيض الخاص بالمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم بدأ فور توقيع الاتفاقية، حيث تم تصميم وتجهيز بوابة خاصة بخدمات المتقاعدين عبر الموقع الالكتروني للخطوط السعودية، والاستفادة من الخدمات الخاصة بالمتقاعدين عبر إجراء سهل يختصر الوقت والجهد للمستفيدين من هذه الخدمات، منوها بجهود مؤسسة التقاعد وحرصها على توفير المزايا للمتقاعدين والمستفيدين من أسرهم .