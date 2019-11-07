إيداع 128 مليونا في حسابات مزارعي القمح المحلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت المؤسسة العامة للحبوب إيداع أربع دفعات من مستحقات مزارعي القمح المحلي لموسم 1440 /‏ 1441، الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح واستكملوا الإجراءات.

وقامت المؤسسة بإيداع 128.19 مليون ريال مستحقات عن القمح المحلي لـ466 مزارعا، وذلك من خلال 8 من فروع المؤسسة.

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وكانت المؤسسة قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1440 /‏ 1441 اعتبارا من 3 شعبان 1440 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

وأدت حزمة الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الالكتروني إلى سير إجراءات استلام القمح بكل سهولة ويسر، التي مكنت المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد «الفرع»، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وتحويل قيمة القمح للمزارع مباشرة.

يذكر أن موسم الاستلام الحالي من المزارعين تم تمديده إلى نهاية الأسبوع المقبل 17 /‏ 3 /‏ 1441.

إيداع مستحقات مزارعي القمح المحلي: