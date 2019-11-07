نظام التقاعد بالمملكة يتقدم على الياباني والإيطالي في مؤشر ملبورن 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق نظام التقاعد في المملكة نتائج إيجابية في مؤشر ملبورن ميرسر العالمي للمعاشات التقاعدية لعام 2019. وسجلت السعودية معدلا أفضل من دول مثل اليابان وإيطاليا.

ووفقا لنتائج دراسة مؤشر ملبورن، الذي يقارن نظم التقاعد حول العالم، بلغت قيمة المؤشر العام للمملكة 57.1 بين البلدان التي شملتها الدراسة، حيث يقارن بين 37 من أنظمة التقاعد في العالم.

وحققت هولندا أعلى قيمة مؤشر بلغت 81.0 واحتفظت بالمركز الأول أو الثاني لمدة 10 من أصل 11 تقريرا من تقارير مؤشر ملبورن للمعاشات التقاعدية. فيما حققت تايلاند أدنى قيمة مؤشر بلغت 39.4.

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ويسلط المؤشر الضوء على نقاط القوة الرئيسة في نظم التقاعد ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الكفاية والاستدامة والنزاهة، حيث سجلت السعودية معدلات 59.6 و50.5 و62.2 على التوالي. وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في كفايتها بفضل المنافع التقاعدية السخية في المملكة ونسبة عالية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي مقارنة مع الدخل، وكذلك ارتفاع معدل الادخار الصافي للأسرة.

وأشارت الدراسة لنتائج إيجابية في الاستدامة نظرا لوجود هيكل سليم مدعوم بنظام معاشات ممولة ومشاركة إلزامية من الموظفين وأصحاب العمل وتخصيص مبالغ إلزامية لمعاشات التقاعد. كما أظهر التقرير الجهود السعودية في النزاهة ضمن أنظمة التقاعد التي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة والمراجعة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.

وقال مدير أعمال ميرسر للتقاعد في الشرق الأوسط طارق زويتن، «المملكة ما زالت تحافظ على تصنيفها الإيجابي. وتعمل الحكومة السعودية على تنفيذ استراتيجيات جديدة تسمح بتحسين نظام المعاشات الحالي، بما في ذلك تحسين عمليات الإدارة ونشر الرقمنة وتمتين الحوكمة وتحسين التنسيق بين الهيئات الحكومية. كما أن الحكومة ملتزمة أيضا بالعمل مع القطاع الخاص بهدف توفير مزايا وخدمات مخصصة للمتقاعدين والمستفيدين كإضافة للخدمات الموجودة في جميع المناطق».

مؤشر المعاشات التقاعدية 2019