التجارة لـ"مكة" : شركة نادي الهلال الاستثمارية مساهمة مقفلة برأسمال 500 ألف.. مملوكة بالكامل للنادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن شركة نادي الهلال الاستثمارية هي شركة مساهمة مقفلة، برأسمال 500 ألف ريال، ومملوكة بالكامل لنادي الهلال السعودي.

وقال الحسين في رده على استفسارات «مكة» حول موافقة وزارة التجارة على تأسيس شركة نادي الهلال الاستثمارية، إن الشركة هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لنادي الهلال السعودي، وهو كيان له شخصية اعتبارية مستقلة ومرخص له من الوزارة ومن الهيئة العامة للرياضة برأسمال 500 ألف ريال.

وأوضح أن مجلس إدارة الشركة يتكون من 5 أشخاص، برئاسة رئيس نادي الهلال فهد النافل، وأنه يحق لمجلس إدارة الشركة ممارسة الصلاحيات المعطاة له في النظام الأساسي للشركة.

وأكد الحسين أن النظام الأساسي يخول الشركة استثمار وتشغيل وتسويق والانتفاع بكافة علامات النادي التجارية والترخيص للغير للانتفاع بها، وإدارة وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والترخيص والإعلان، بالإضافة إلى تملك وإدارة وتشغيل جميع الحقوق الاستثمارية والتجارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين وتحصيل جميع الإيرادات المتحققة وسداد النفقات المرتبطة بها.

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وأضاف متحدث الوزارة، أنه يحق للشركة إنشاء أو المشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية وغيرها من الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها مملوكة لها بالكامل أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.

وأشار إلى أنه يمكن لشركة نادي الهلال تملك أسهم وحصص في شركات قائمة أو الاندماج معها، والاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

شركة نادي الهلال الاستثمارية

شركة (شخص واحد) مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لنادي الهلال السعودي، وهو كيان له شخصية اعتبارية مستقلة ومرخص له من وزارة التجارة والاستثمار ومن الهيئة العامة للرياضة.

يبلغ رأسمال الشركة 500 ألف ريال

يتولى مجلس إدارتها 5 أشخاص

يرأس مجلس الإدارة رئيس نادي الهلال فهد النافل

يحق للمجلس ممارسة الصلاحيات المعطاة له في النظام الأساسي للشركة

أنشطة الشركة