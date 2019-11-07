شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات تاريخية جديدة تحققها "وول ستريت" في مستهل التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم وسط انتعاش في "وول ستريت" دفع المؤشرات الرئيسية إلى أعلى مستويات تاريخية جديدة، وذلك على خللفية ورود أنباءء بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأفادت وكالات أنباء بأن الولايات والمتحدة والصين اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة ضد بعضهما البعض على مراحل تدريجية، وهو ما يعني إمكانية إنهاء الحرب التجارية الدائرة.

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وأكدت وزارة التجارة الصينية على أن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي مع واشنطن سوف تتم في غضون أسابيع، وأن أي تخفيف للرسوم الجمركية سيعتمد على الاتفاقات.



وكشفتت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة تراجع بثمانية آلاف طلب إلى 211 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، قفز "داو جونز" بحلول الساعة 14:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 201 نقطة) إلى 27694 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 8466 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3094 نقطة.