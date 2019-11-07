شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الصويا بعد بيانات الصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية عن حجم صادراتها من هذا المنتج والتي حققت من خلالها نجاحاً في الفترة الأخيرة مقارنة بصادرات الذرة.



وصدرت الولايات المتحدة 3.89 مليون طن من الصويا خلال سبتمبر/أيلول، وهو ما يزيد بنسبة 17% عن نفس الفترة من عام 2018، كما أن هذه البيانات تمثل ثاني أعلى حجم صادرات شهري لأممريكا بعد تصدير 4.5 مليون طن في أحد الشهور عام 2017.



يأتي ذلك بعد سلسلة من الصادرات القياسية للصويا المحققة في يونيو/جزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب.

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وشحنت مصدرو الصويا الأمريكيون 966.629 ألف طن إلى الصين وحدها بزيادة بنسبة 25% على أساس شهري.



يأتي ذلك في الوقت الذي تحرز فيه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقدما وسط توقعات بإبرام المرحلة الأولى من الاتفاق النهائي قريباً والتي ستشمل شراء بكين المزيد من المحاصيل الزراعية الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم نوفمبر/تشرينن الثاني بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 919 دولار للطن، وسجل أعلى سعر اليووم عند 919 دولارا وأقل سعر عند 915 دولارا.