شكرا لقرائتكم خبر عن "التمدين الاستثمارية" تتحول للربحية وتُسجل 409 ألف دينار بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة التمدين الاستثمارية، المُعلنة اليوم الخميس، تحولاً لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي أرباح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 409.4 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 153.8 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

ويعود سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة وزيادة قيمة التوزيعات النقدية من الاستثمارات.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 2 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 1.5 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 10.6 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 35%.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح النصف الأول لشركة تمدين الاستثمارية ارتفعت 27% إلى 10.2 مليون دينار كويتي، مقابل صافي ربح بلغ 8 مليون دينار في النصف الأول من عام 2018.