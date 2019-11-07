شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ايرادات المبيعات تقود "تكوين المتطورة" لتكبد الخسائر بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة تكوين المتطورة للصناعات، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 28.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 442 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك حققت الشركة خسائر تشغيلية إلى 15.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض ايرادات المبيعات، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف المالية، وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف الادارية والعمومية.

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وتراجعت الإيرادات إلى 16.7 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 46.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 54.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 25.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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